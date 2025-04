Erfurt (dpa/th) - In Thüringen sollen nach Angaben der Staatskanzlei noch in diesem Jahr Bürgerräte gebildet werden. Das BSW hatte darauf bestanden. Bürgerräte könnten das Vertrauen in die Politik fördern ebenso "wie eine neue politische Kultur, in der die Stimmen der Bürgerinnen und Bürger Gehör finden", erklärte Staatskanzleiminister Stefan Gruhner (CDU) in Erfurt.