Bürgerbeteiligung: Anzahl eingereichter Petitionen in Thüringen gestiegen

Erfurt (dpa/th) - Ob Bearbeitungszeiten von Bafög-Anträgen oder der Wunsch zu einer landesweiten Katzenschutzverordnung: Im vergangenen Jahr wurden zu einer Vielzahl an Themen in Thüringen Petitionen eingereicht. Die Zahl der eingereichten Petitionen stieg auf 536, wie die Vorsitzende des Petitionsausschusses Nadine Hoffmann (AfD) bei der Vorstellung des Berichts des Gremiums für das Jahr 2025 sagte. Den Bericht übergab sie an den Landtagspräsidenten Thadäus König (CDU). Im Jahr zuvor seien rund 460 neue Eingaben eingereicht worden.