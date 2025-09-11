Es kommt wahrscheinlich nicht oft vor, dass zu einer Ortsteilratssitzung beim Tagesordnungspunkt „Bürgeranfragen“ Tonkonserven abgespielt werden. Bei der 14. Sitzung des Gremiums in Langewiesen am Montagabend war das jedoch so: Anwohner des Spielplatzes an der Ilm brachten ihre Beschwerde über dortigen Kinderlärm mit dem Vorspielen einer eben jenen dokumentierenden Tonaufnahme vor. Nachdrücklich wünschte sich die Beschwerdeführerin eine schnelle, am besten sofortige Problemlösung.