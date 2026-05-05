Eine „Verbesserung der politischen Kultur“ in der Gemeinde Frankenblick und mehr Eigenverantwortung in den Ortsteilen, erhofft sich der Seltendorfer Martin Truckenbrodt, seit 2024 auch Landesvorsitzender der Ökologisch-demokratischen Partei (ÖdP). Er möchte, dass in den Ortsteilen der Kommune Ortsteilräte und Ortsteilbürgermeister gewählt werden, um zwischen Verwaltung bzw. Gemeinderat einerseits und Einwohner in den Dörfern ein „Scharnier“ zu schaffen. Im Gleichklang mit der Argumentation gegen einen potenziellen Discounterstandort im Ortsteil Seltendorf setzt er auch in Sachen Ortsteilräten auf das Instrumentarium des Bürgerbegehrens.