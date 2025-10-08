Hakt es bei der Bewilligung von Leistungen, werden Gebühren nicht richtig berechnet oder fehlen Verkehrsschilder im Wohngebiet, dann wenden sich Bürger in einem ersten Schritt an das zuständige Amt oder Behörde. Kommen sie dort nicht weiter und findet sich keine Lösung für ihr Problem, dann können sie sich im zweiten Schritt an den Thüringer Bürgerbeauftragten Kurt Herzberg wenden. Dieser ist ein neutraler Dritter zwischen Bürger und Verwaltung, der sich der an ihn herangetragenen Anliegen ergebnisoffen annimmt. Vor Kurzem war er zu einer Sprechstunde in Suhl.