Rund 100.000 Menschen leben im Ilm-Kreis, etwa 35.000 von ihnen engagieren sich ehrenamtlich: In Vereinen, den Feuerwehren, dem Katastrophenschutz, der Frauen- und Familienhilfe, den Kirchenkreisen und in vielen anderen Bereichen.
Ein Drittel der Menschen im Ilm-Kreis engagiert sich ehrenamtlich. Zehn von ihnen wurde am Freitag die Ehrenamtsmedaille des Landkreises verliehen. Die Gewinner in der Übersicht.
