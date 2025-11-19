Im Ilm-Kreis werden die Abfallgebühren signifikant steigen. Wie Ilm-Kreis-Landrätin Petra Enders und AIK-Vorsitzender Ronny Bössel kürzlich ausführten, sei das vor allem auf veränderte Rahmenbedingungen zurückzuführen. Unter anderem, weil insbesondere die Kohlendioxid-Abgabe große Belastungen verursache. Diese belaufe sich inzwischen auf rund 720.000 Euro jährlich und werde bis 2029 etwa drei Millionen Euro ausmachen.