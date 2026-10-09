Mit den Worten „Der Saal ist gefüllt wie selten“ startete Bürgermeister Fabian Giesder die Ratssitzung in Meiningen. Rappelvoll war der Marstall am Dienstag. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der in Schieflage gerutschten Stadtwerke Meiningen GmbH saßen genauso darin wie Einwohner, Ortsteilbürgermeister und andere Gäste. Nein, bei dieser ungewohnten Anzahl von Menschen auf den Besucherstühlen handelte es sich nicht um eine spontane Demo. Dennoch wurde im Marstall an dem Tag demonstriert, gezeigt dass Bürger und Stadträte auf die Gestaltung von Politik Einfluss nehmen, Zusammenhänge hinterfragen und Änderungen verlangen können. Gerade der präzise Blick von Stadträtin Angela Bauer sorgte dafür, dass die geplante Bestätigung des Jahresabschlusses der Stadtwerke, scheinbar eine Formalie, genauer erörtert wurde. Bürger wollten Erklärungen, plötzlich kamen Stellenpläne, Kosten und anderes noch einmal zur Sprache. Einige Vorgänge in den Stadtwerken wurden verständlicher. Leider erhielt der Antrag von Stadträtin Bauer, den Jahresbericht korrekt zu formulieren und erst im November zu verabschieden, keine Mehrheit – auch weil sich etliche Stadträte einfach enthielten.