Am Freitagabend war, bildhaft gesprochen, das halbe Dorf auf den Beinen, um in der Sporthalle Manebach bei der Einwohnerversammlung dabei zu sein. Ortsteilbürgermeister Stefan Schmidt gab in nicht ermüdender Weise mit Bild und gesprochenem Wort Rechenschaft darüber, wie sich der Ort seit der letzten Einwohnerversammlung entwickeln konnte, welche Perspektiven sich auftun und welche Problemlösungen anzustreben sind.