Bürger diskutieren Spenden für Lichterglanz? Klamme Kassen am Starnberger See

Bürgermeister: Wenn die Budgets eng sind, muss man überlegen

Es gebe Pflichtaufgaben, wie die Feuerwehr oder Schulen, und es gebe freiwillige Aufgaben. "Und diese freiwilligen Aufgaben, wenn das Geld nicht da ist, dann dürften wir die gar nicht machen. Aber die machen das Leben erst schön: Das ist Kunst, das ist Kultur - oder es ist halt eine Weihnachtsbeleuchtung. Und das, glaube ich, ist den Leuten dann auch wichtig und die sehen das und unterstützen es dann auch."