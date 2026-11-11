Bürger diskutieren Spenden für Lichterglanz? Klamme Kassen am Starnberger See

Tutzing (dpa/lby) - Ein Spendenaufruf für Weihnachtsbeleuchtung in einer wohlhabenden Region wie dem Landkreis Starnberg? Die Aktion im oberbayerischen Tutzing bekommt Zuspruch - und irritiertes Kopfschütteln. "Warum nicht", sagt die Tutzinger Verkäuferin Maria Pain. "Warum sollen die Leute nicht, wenn sie ihren Ort schön geschmückt haben wollen, warum sollen sie sich nicht ein bisschen dran beteiligen? Finde ich eigentlich eine schöne Idee. Dann merkt man auch gleich, wie viele da dahinterstehen."