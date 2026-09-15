Die Sitzplätze im kleinen Rittersaal reichten gerade so aus, denn das Interesse der Elgersburger an der Ideenwerkstatt war wesentlich größer als erwartet. Die zahlreichen Besucher, die das Schloss besichtigen wollten, machten eines deutlich: Die Elgersburger wollen sich nicht damit abfinden, dass das Eingangsportal weiterhin verschlossen bleibt und das Schloss mit seinem gesamten Potenzial als Ort für Kultur, Begegnung und Gastronomie nicht aus seinem Koma-Schlaf zurück ins Leben geholt wird.