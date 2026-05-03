Zwischen Vogelstimmen, dichtem Thüringer Grün und spiegelndem Wasser hallten am Wochenende harte Gitarrenriffs über den Waldsee in Bürden. Wo einst Mönche Fische züchteten und später Erholungssuchende Ruhe fanden, wächst seit einigen Jahren eine ungewöhnliche Festivalwelt heran. Mitten in der idyllischen Natur erfüllt sich der 25-jährige Michel Koch aus dem Landkreis Hildburghausen einen Kindheitstraum – und bringt Jugendkultur an den Fischteich seines Vaters.