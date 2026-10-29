Bündnisverteidigung Heereschef will mehr Tempo zur Verteidigung des Baltikums

Freuding spricht auf Fragen aber nur von einer vertieften Marktsichtung. Ein wesentliches Auswahlkriterium werde sein, dass Waffensysteme schnell im Heer eingeführt werden können. Ein erfolgreicher Einsatz in der Ukraine ("combat-proven") könne ein weiterer Faktor sein.

Schützengräben und Bunker an der Grenze zu Russland

Entlang der Ostflanke bauen Estland, Lettland und Litauen die militärische Infrastruktur ("Baltic Defense Line") schon kräftig aus. Zu der Verteidigungslinie gehören militärische Sperren, Kommunikationslinien und die Stationierung von Drohnensystemen für Angriff, Abwehr und Aufklärung.

Ein möglicher Brennpunkt, in dem Russland eine Auseinandersetzung beginnen könnte, ist die estnische Grenzstadt Narva. Von den rund 52.000 Einwohnern sind etwa 87 Prozent russischstämmig, ohne dass es deswegen in dieser nordöstlichen Ecke des Baltikums bisher aber zu Spannungen gekommen wäre.

Aus Lautsprechern dröhnt Musik von Rammstein

Auch unmittelbar an der Grenze zu Russland werden Gräben ausgehoben und neue Bunkeranlagen eingerichtet. Die Generale aus Deutschland und den Niederlanden bekommen dazu und zu den Vorbereitungen einen umfangreichen Lagebericht.

Es geht um "Tiefe", also wie Aufmarschgebiete und Depots eines Gegners getroffen werden können. Es geht um "Nähe", also wie der Kampf im direkten Feindkontakt geführt wird und wie es um die eigenen Nachschubwege oder auch die Kommunikation dabei steht.

Auch die Geländebeschaffenheit und die jahreszeitliche Witterung werden berücksichtigt und wie sie Angriff oder Verteidigung begünstigen könnten. Die Details müssen in jedem Fall geheim bleiben. Aus Lautsprechern spielen die estnischen Streitkräfte laut Musik der deutschen Band Rammstein ab. Die blecherne Geräuschkulisse soll auch einen Lauschangriff der Russen verhindern, deren Grenzposten wohl nur wenig mehr als 100 Meter entfernt ist.