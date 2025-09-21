Bündnisverteidigung Generalinspekteur: Müssen "Drohnen gegen Drohnen einsetzen"

"Ich kann mir einen Vorhaltevertrag zur Drohnenbereitstellung vorstellen - „drone as a service“. Das heißt: Wir brauchen eine bestimmte Anzahl, mit denen wir die Ausbildung betreiben. Wir brauchen eine bestimmte Anzahl in Depots für den unmittelbaren Bedarf", sagt Breuer. "Vor allem aber benötigen wir Industriekapazitäten für eine hohe Stückzahl in dem Moment, wenn es darauf ankommt."

Dobrindt will Verzahnung polizeilicher und militärischer Drohnenabwehr

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt setzt auch für die innere Sicherheit auf eine verstärkte Drohnenabwehr. "Auf der nächsten Innenministerkonferenz platzieren wir das Thema prominent auf der Tagesordnung", sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Unser Ziel ist klar: Kompetenzen zwischen Bund und Ländern bündeln, neue Abwehrfähigkeiten entwickeln, polizeiliche und militärische Drohnenabwehr verzahnen." "Wir befinden uns in einem technologischen Wettrüsten zwischen Drohnenbedrohungen und Drohnenabwehr – im hybriden wie im militärischen Bereich", stellte der Innenminister fest.