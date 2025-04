Ihr gehe es darum, "in der Regierung BSW-Positionen durchzudrücken" und "Menschen zurückzugewinnen, die das Vertrauen in die Politik verloren haben", sagte Wolf in ihrer Bewerbungsrede. Die ehemalige Oberbürgermeisterin von Eisenach erhielt bei der Abstimmung in Gera 61 Stimmen. Die bisher in der Landespolitik kaum in Erscheinung getretene Wirsing, die sich als Wagenknecht-Anhängerin versteht, bekam 35 Stimmen. Die Thüringer BSW-Mitglieder diskutierten in Gera über eine Ämtertrennung in der Zukunft - über entsprechende Anträge wurde aber nicht abgestimmt.