Bündnis Sahra Wagenknecht: Thüringer BSW-Vorstandswahl als Machtkampf

Gera - Finale im Machtkampf um die Besetzung der Thüringer BSW-Parteispitze: Ein Parteitag in Gera soll am Samstag (10.00 Uhr) entscheiden, ob die Mitglieder den pragmatischen Regierungskurs von Landeschefin und Vize-Ministerpräsidentin Katja Wolf unterstützen oder einen von BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht geforderten Führungswechsel. Wagenknecht hat sich kurz vor der Entscheidung, die auch Einfluss auf die fragile Regierungskoalition aus CDU, BSW und SPD in Thüringen haben kann, in einem Brief an die Mitglieder gewandt.