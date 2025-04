Die 49 Jahre alte Wolf muss sich auf dem Parteitag einer Kampfkandidatur stellen. Wagenknecht hat in einem Brief an die Mitglieder für die Wahl von Wolfs Konkurrentin, der Landtagsabgeordneten Anke Wirsing, geworben. Wirsing ist erklärte Anhängerin von Wagenknecht, im Landtag und als Kandidatin für den Parteivorsitz bisher aber kaum öffentlich in Erscheinung getreten. Wolf sagte vor dem Parteitag, sie gehe optimistisch und mit Demut in die Entscheidung, die erst am Nachmittag erwartet wird.