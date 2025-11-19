Bündnis Sahra Wagenknecht: Streit in bayerischem BSW-Vorstand - Ernst unter Beschuss

Ernst nennt Vorwürfe "haltlos"
Ernst wies sämtliche Vorwürfe zurück. "Die Behauptungen, ich würde Personen "hinausdrängen" oder parteiinterne Verfahren missbräuchlich beeinflussen, sind haltlos", teilte er auf Anfrage mit. "Der Landesvorstand verfolgt ausschließlich das Ziel, den Bezirksverband Oberpfalz – wie alle anderen Bezirksverbände in Bayern – rechtssicher zu gründen." Hintergrund sei ein formaler Fehler bei der ursprünglichen Einladung zur Bezirksgründung. "Um die spätere Anerkennung durch die Wahlbehörden sicherzustellen, muss die Versammlung satzungs- und gesetzeskonform wiederholt werden. Dies ist ein normaler, in Parteien üblicher Vorgang und hat keinerlei persönliche Dimension", sagte Ernst. Und er habe in diesem Prozess auch niemanden benachteiligt oder bevorzugt.