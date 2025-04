Bündnis Sahra Wagenknecht: Schütz kann sich BSW-Bundesvorstand vorstellen

Profimusiker will Parteichef werden

Er bekräftigte, dass er mit dem Verzicht auf eine erneute Kandidatur als Co-Vorsitzender in Thüringen Brücken nach Berlin und zu den Thüringer Mitgliedern bauen wolle. Für ihn will Gernot Süßmuth antreten. Der Profimusiker aus Weimar versteht sich nach eigenen Angaben als Vertreter der Parteibasis, er stehe für Basisdemokratie. Er habe sich am Mittwoch entschieden, für den Co-Vorsitz neben Katja Wolf am kommenden Samstag auf einem Landesparteitag in Gera anzutreten, sagte Süßmuth. Die Parteispitze würde bei einer Wiederwahl von Wolf, die Finanzministerin in Erfurt ist, sowie von Süßmuth nicht mehr nur aus Regierungsmitgliedern bestehen, sagte Schütz.