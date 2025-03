Bündnis Sahra Wagenknecht: Personaldebatte um Thüringer BSW-Vorstand

Erfurt (dpa/th) - Einen Monat vor einem BSW-Parteitag in Gera beginnt die Debatte um die Vorstandsposten. Landtagsfraktionschef Frank Augsten sagte in Erfurt, er sei persönlich der Meinung, dass die derzeitige Ämterhäufung beim BSW aufgelöst werden sollte. Er spielte darauf an, dass Finanzministerin Katja Wolf und Infrastrukturminister Steffen Schütz auch Landesvorsitzende der Partei sind und neben ihrem Ministeramt auch Landtagsabgeordnete. Auch der dritte BSW-Minister Tilo Kummer gehöre dem Parteivorstand an.