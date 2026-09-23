Kupke: Unterschiede zwischen BSW und AfD sind groß

Ein widersprüchliches Verhältnis seiner Partei zur AfD sieht Kupke nicht. "Die Unterschiede zwischen uns sind groß. Dennoch haben wir von Anfang an gesagt, dass wir Sachpolitik machen wollen. Ich kann nichts Verwerfliches daran finden, mit Anträgen der AfD sachbezogen umzugehen. Wir schauen uns diese Anträge an und lehnen sie nicht von vornherein ab." Eine direkte Zusammenarbeit mit der AfD gebe es nicht. "Ob wir jemals dazu kommen, weiß ich heute nicht." Er gehe davon aus, dass dieses Thema auf einem Bundesparteitag noch in diesem Jahr eine Rolle spielen wird.