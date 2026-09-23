Dresden (dpa/sn) - Das BSW in Sachsen geht selbstbewusst in die Haushaltsverhandlungen mit der Minderheitskoalition aus CDU und SPD und drängt auf spürbare Veränderungen. "Wir lassen uns nicht auf ein Klein-Klein ein. Entweder gibt es grundsätzliche Veränderungen oder nicht", sagte BSW-Partei- und Fraktionschef Ronny Kupke der Deutschen Presse-Agentur. Wenn es letztlich nur darum gehen solle, den Status quo zu erhalten, dann sei das mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht nicht zu machen. Das BSW müsse seiner Linie treu bleiben.