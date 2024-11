Ingolstadt (dpa/lby) - Der dreizehnte Landesverband des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) soll in Bayern gegründet worden. Bei der Gründungsversammlung in Ingolstadt am Samstag bewerben sich der ehemalige Chef der Linkspartei, Klaus Ernst, und die Regensburger Stadträtin Irmgard Freihoffer für die Doppelspitze des Verbandes.