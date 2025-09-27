Bündnis Sahra Wagenknecht: BSW steckt bei Landesparteitag nächste Ziele ab

Bleicherode (dpa/th) - Um das Profil des Thüringer BSW als Regierungspartei geht es bei einem Landesparteitag am Samstag (10.00 Uhr) im nordthüringischen Bleicherode. Den Delegierten soll ein Papier vorgelegt werden, in dem es vor allem darum geht, was die junge Partei, die schnell in Regierungsverantwortung kam, in den nächsten Monaten erreichen will. Dabei soll es unter anderem um die Themen Krieg und Frieden, aber auch die Regierungsbeteiligung gehen. Öffentlich gemacht wurde das Papier vor dem Parteitag nicht.