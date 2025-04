Für den Parteivorsitz tritt erneut Katja Wolf an, die auch Vize-Ministerpräsidentin und Finanzministerin ist. Leye sagte, BSW-Wähler auch außerhalb Thüringens hätten einen kritischen Blick auf die Thüringer Regierungsbeteiligung des BSW in einer Koalition mit CDU und SPD. Entscheidungen in Erfurt hätten Auswirkungen bundesweit auf das Wählerverhalten. "Ihr tragt eine besondere Verantwortung für unsere Gesamtpartei."