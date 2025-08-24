Bündnis für Demokratie: Nominierung für Engagementpreis

Unsere Empfehlung für Sie 10 Jahre Bündnis Lob und Anerkennung zum runden Geburtstag Das Bündnis für Demokratie und Weltoffenheit Kloster Veßra hat am Samstag bei einem Festakt in der Themarer Kirche sein zehnjähriges Bestehen gefeiert. Mit einigen Überraschungen.

Seit 2024 wird der Deutsche Engagementpreis von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE), zuvor bereits als Förderpartnerin aktiv, getragen. Sie hat auf Wunsch aller Beteiligten die Ausrichtung des Preises übernommen und entwickelt ihn gemeinsam mit Engagierten und Partnern weiter – für noch mehr Sichtbarkeit, Vielfalt und Wirkung. Der Deutsche Engagementpreis ist die bedeutendste Auszeichnung für zivilgesellschaftliches Engagement in Deutschland. Als Preis der Preise vernetzt er 650 Engagement-Wettbewerbe und macht die beeindruckende Vielfalt des Ehrenamtes sichtbar. Das Ziel: Engagement feiern, stärken und ins Rampenlicht rücken.