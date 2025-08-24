Bündnis für Demokratie: Nominierung für Engagementpreis

Das Bündnis für Demokratie und Weltoffenheit Kloster Veßra (Kreis Hildburghausen) ist für den diesjährigen Deutschen Engagementpreis nominiert worden. Damit werde die Arbeit gesehen und wertgeschätzt, teilte das seit Jahren bestehende Bündnis mit.
Laut der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt wird nun eine Fachjury die Gewinner in den verschiedenen Kategorien auswählen. Im Herbst startet zudem das Online-Voting, also die Wahl übers Internet, für den Publikumspreis. Die Preisverleihung ist für den 5. Dezember in Berlin geplant. Der Preis ist mit 10 000 Euro dotiert und wurde 2009 ins Leben gerufen. Er gilt als die bedeutendste Auszeichnung für zivilgesellschaftliches Engagement in Deutschland.
Der Deutsche Engagementpreis wurde 2009 ins Leben gerufen – als gemeinsame Initiative des Bündnisses für Gemeinnützigkeit, gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und umgesetzt vom Bundesverband Deutscher Stiftungen. Seither hat sich der Preis zur zentralen Auszeichnung für bürgerschaftliches Engagement in Deutschland entwickelt. Als „Preis der Preise“ würdigt er nicht nur einzelne Personen und Projekte, sondern stärkt die gesamte Anerkennungskultur im Land, heißt es auf der Internetseite
www.deutscher-engagementpreis.de.
Seit 2024 wird der Deutsche Engagementpreis von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE), zuvor bereits als Förderpartnerin aktiv, getragen. Sie hat auf Wunsch aller Beteiligten die Ausrichtung des Preises übernommen und entwickelt ihn gemeinsam mit Engagierten und Partnern weiter – für noch mehr Sichtbarkeit, Vielfalt und Wirkung. Der Deutsche Engagementpreis ist die bedeutendste Auszeichnung für zivilgesellschaftliches Engagement in Deutschland. Als Preis der Preise vernetzt er 650 Engagement-Wettbewerbe und macht die beeindruckende Vielfalt des Ehrenamtes sichtbar. Das Ziel: Engagement feiern, stärken und ins Rampenlicht rücken.