Gera - Für ihr Lebenswerk ist die Theaterdirektorin Nele Hertling beim Deutschen Theaterpreis "Der Faust 2024" geehrt worden. "Nehmt das Theater ernst!", appellierte Hertling an die Politik und sprach sich gegen Kürzungen bei Kulturmitteln aus. "Wir brauchen das Theater in all seinen vielseitigen Facetten und Strukturen", sagte die Dramaturgin und Kuratorin bei der Preisverleihung im Theater Altenburg Gera im ostthüringischen Gera.