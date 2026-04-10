Er frage diese Menschen zudem immer nach einer "ominösen Liste der angeblich verbotenen Wörter", habe aber bisher von keinem eine solche Liste erhalten. "Die meisten Menschen, die sich darüber aufregen, dass sie etwa das N-Wort nicht mehr benutzen sollen, haben es vorher nie gebraucht. Aber jetzt, wo klar ist, dass es eine miese Beleidigung ist, wollen sie es unbedingt sagen." Mit dem Begriff "N-Wort" wird heute eine früher gebräuchliche rassistische Bezeichnung für Schwarze umschrieben.