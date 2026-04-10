Osnabrück/München - Der Comedian Michael Mittermeier wendet sich mit deutlichen Worten gegen Branchenkollegen, die seiner Meinung nach eine Einschränkung der Meinungsfreiheit in der Kunst beklagen. "Ich sage den Künstlern, die sich auf die Bühne stellen und sich beschweren, sie dürften nichts mehr sagen: Fahr nach Hause, heul dich bei deiner Mama aus und werde Bäcker, aber in der Comedy hast du definitiv den falschen Job", sagte der 60-Jährige der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag), ohne dabei jemanden namentlich zu nennen.