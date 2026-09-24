Bühnen-Sanierung Kölner Bühnen sprechen bei Problemen von "Kinderkrankheiten"

Der Intendant sagt: "Theater ist immer ein Risiko"

"Wir haben mit all diesen Dingen zu kämpfen, die jede Baustelle und jede Kulturinstitution hat", sagte Kulturdezernent Stefan Charles. Die Herausforderung bestehe jetzt darin, eine Baustelle "in ein Kunstproduktionszentrum umzubauen", formulierte es Schauspielintendant Kay Voges. Grundsätzlich gelte: "Theater ist immer ein Risiko." Wenn da plötzlich etwas nicht funktioniere, "geht einem die Pumpe" - das gelte im Prinzip immer aber ganz bestimmt, wenn man sich ein Haus ganz neu erschließen müsse. Eine Verschiebung hätte da auch nichts gebracht: "Wir müssen aufmachen, damit wir dieses Haus unter Kontrolle bekommen." Das neue Bühnen-Ensemble sei wie ein Rennwagen, und "diesen Rennwagen, den muss man jetzt wirklich fahren lernen", sagte Voges.