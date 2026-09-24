Bühnen-Sanierung Kölner Bühnen sprechen bei Problemen von "Kinderkrankheiten"

Köln - 14 Jahre wurden die Kölner Bühnen saniert, die Gesamtkosten belaufen sich auf weit über eine Milliarde Euro - und doch funktioniert kurz vor dem Premierenwochenende noch lange nicht alles einwandfrei. So habe die Untermaschinerie der Bühnentechnik der Oper "Probleme mit der Zuverlässigkeit", sagte Projektleiter Jürgen M. Volm kurz vor dem Festakt zur Wiedereröffnung am Donnerstagabend. Insgesamt gehe es dabei aber um "Kinderkrankheiten", denn wenn man einen so großen Bühnenbetrieb nach 14 Jahren erstmals bespielen wolle, zeigten sich in der Praxis immer Probleme.