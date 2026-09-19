Bühnen-Sanierung: Kölner Bühnen feiern Wiedereröffnung

Köln - 14 Jahre wurden die Kölner Bühnen saniert - an diesem Wochenende gibt es nun ein großes Eröffnungsfest mit freiem Eintritt. Opernhaus und Schauspielhaus sowie die neuen Spielstätten Kinderoper und kleines Haus öffnen an beiden Tagen ihre Türen. Auf den angrenzenden Plätzen erwarte die Besucherinnen und Besucher ein umfangreiches Programm mit Musik, Tanz und Mitmachangeboten, teilte die Stadt mit. Zu den besonderen Angeboten des Wochenendes gehören Entdeckungstouren durch die Spielstätten. Bei einer Backstage-Tour können Besucher selbst den Bühnenraum erkunden.