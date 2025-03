München (dpa/lby) - Nach langer Pause hat der Dramatiker und Schauspieler Franz Xaver Kroetz (79) ein neues Theaterstück geschrieben. Für das Münchner Residenztheater hat er sich an einen sehr bayerischen Stoff gemacht und den "Brandner Kaspar" - im Original von Franz von Kobell - neu aufgelegt. Seine Version der "Gschichtn vom Brandner Kaspar" soll am 14. Juni uraufgeführt werden, wie das Residenztheater mitteilte. Angekündigt ist es als Volksstück in vier Akten.