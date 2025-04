München (dpa/lby) - Mit dem Dreiteiler "Wings of Memory" startet das Bayerische Staatsballett am Donnerstag (19.30 Uhr) in die Ballettfestwoche. Im Mittelpunkt steht dabei Pina Bauschs legendäre Version von "Das Frühlingsopfer" zur gleichnamigen Musik von Igor Strawinsky, die in diesem Jahr 50-jähriges Jubiläum feiert.