Im Mittelpunkt des Ballettabends steht Pina Bauschs legendäre Version von "Das Frühlingsopfer" zur gleichnamigen Musik von Igor Strawinsky, die in diesem Jahr 50-jähriges Jubiläum feiert und die in München auf Torf auf die Bühne kommt. Der Boden wird eigens in der zweiten Pause auf der Bühne verteilt.