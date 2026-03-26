Zum mittlerweile sechsten Ehrenamtstreffen des Landtagsabgeordneten Andreas Bühl (CDU) kamen kürzlich zahlreiche ehrenamtlich Engagierte aus der Region zusammen. Gastgeber der diesjährigen Veranstaltung war die Volkstanzgruppe Elgersburg e. V. unter der Leitung ihres Vorsitzenden Mario Krause, die mit großem Engagement für eine gelungene Organisation, Verpflegung und eine einladende Atmosphäre sorgte, wie das Büro des Landtagsabgeordneten mitteilt.