Das Problem ist nicht neu: Seit Jahren schon beschäftigt der durch aufziehende Feuchtigkeit in den maroden Mauern des Internatsgebäudes auf dem Lautenberg verursachte starke Schimmelbefall die Verantwortlichen der Stadt. Mehrfach schon sollte eine grundlegende Sanierung des aus den 1960er Jahren stammenden und von Bauwerksschäden geplagten Hauses mit seinen 105 Betten in Angriff genommen werden. Allein – fehlendes Geld und andere unaufschiebbare Bauwerkssanierungen machten der Stadt immer wieder einen Strich durch die Rechnung.