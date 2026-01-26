Der Gedanke, Büchsenmacher zu werden, hat Toni Kunkler nie ganz losgelassen. Auch dann nicht, als er sich für eine Ausbildung zum Industriemechaniker entschieden hatte. „Wir haben immer nur an großen Maschinen gearbeitet, aber die kleinen technischen Dinge interessieren mich viel mehr“, sagt der junge Mann. Deswegen ist er gemeinsam mit seinen Eltern am Samstag aus Nassau nach Suhl gekommen, um sich beim Tag der offenen Tür im Suhler Berufsbildungszentrum (SBBZ) über die Ausbildung zum Büchsenmacher zu informieren.