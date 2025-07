Büchsenmacher-Handwerk: Präzision, Geschick und Tradition

Partner für die fundierte Ausbildung

Sechs junge Fachkräfte absolvierten ihre Ausbildung im dualen System, während alle anderen Schüler die Berufsfachschule in Vollzeitform durchliefen. 17 von 19 Absolventen der Berufsfachschule dürfen sich nun offiziell Büchsenmacher-Geselle nennen. Ein begehrter Titel in einem traditionsreichen und hoch spezialisierten Handwerk. Schulleiterin Ina Stade betonte in ihrer Ansprache den besonderen Charakter der Ausbildung in Suhl: „Es ist nicht alltäglich, dass eine staatliche Berufsschule und das organisierte Handwerk so eng kooperieren. Hier gehen schulische und handwerkliche Qualifizierung Hand in Hand – und das auf hohem Niveau.“