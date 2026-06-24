„Sekt in the city“ – so munter wie die Anspielung auf die (fast gleichnamige) Fernsehserie in ihrer Jubiläumswerbung ist, so sehr freuen sich die Inhaber von Büchner Mode Textil übers Jubiläum: 80 Jahre Familienbetrieb. Darum gibt es die ganze Woche Sekt im Laden, erklecklichen Rabatt auf alles und am Donnerstag, 25. Juni, Musik und „Stößchen“ bis 22 Uhr. Die „City“, das ist Kaltennordheim, die Rhönstadt, das Zuhause von Büchner Mode. Die Kunden freilich kommen auch aus Meiningen oder aus Bad Salzungen, aus allen drei Bundesländern der Rhön sowieso, erzählt Sibylle Tanz, die Inhaberin. Dass sie über 70 ist, verhehlt sie nicht – doch ebenso wie ihr Mann Günter ist sie noch voll im Geschäft.