Noch bevor im Ortsteilrat von Bücheloh auf dessen öffentlicher Sitzung am Mittwochabend die möglichen Wünsche für städtische Investitionen im Jahre 2026 erörtert wurden, ging Ortsteilbürgermeister Holger Stanelle auf das ein, was das Ortsbild bereits ab dem späten Frühling markant prägen wird: „Wir müssen uns auf eine Jahresbaustelle der Straße Am Humbach einstellen. Im Mai beginnen dort die Arbeiten des Wasser- und Abwasserverbandes zur Verlegung der Trinkwasserleitung und des Abwasserkanals. Das Ende der Gesamtsanierung der Straße kann im Juni kommenden Jahres 2026 erwartet werden“, informierte er und wies des Weiteren darauf hin, dass die Kosten der Kanalbauarbeiten die Grenze von einer Million Euro überschreiten würden. „Die Herrichtung der Straße mit Nebenbauten wie die Straßenbeleuchtung zahlt die Stadt.“