Pure Verschwendung, was alles auf dem Müll landet! Dabei findet sich mit ein bisschen Fantasie und gutem Willen für Ausgedientes oft noch eine nützliche Verwendung. So eignen sich Telefonzellen, die heutzutage tatsächlich fast niemand mehr braucht, hervorragend als kleine Dorfbibliotheken. Noch dazu bieten sie einen Umschlagplatz für ausgelesene Bücher. Platzfressende Privatbibliotheken sind doch längst aus der Mode. Wohin also mit dem Kinderbuch, wenn der Nachwuchs der Altersstufe entwachsen ist? Was anfangen mit dem Krimi, dessen Ausgang man ja nun kennt? Genau: ab in die Bücherzellen. Für die nächsten Leselustigen.