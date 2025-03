„Lesen ist für den Geist das, was Gymnastik für den Körper ist“, steht an dem Bücherschrank im Schubertpark. Das „Offene Buch“, heißt die umgestaltete Telefonzelle. Sie war die erste von aktuell drei Büchertauschzellen der Stadt Zella-Mehlis und wurde im Jahr 2016 eröffnet. Wer Bewegung für Geist und Körper zugleich sucht, macht sich auf zu einer Stöbertour von Bücherschrank zu Bücherschrank. So wie auch die Redaktion, die zwei der Schränke einmal genauer unter die Lupe genommen hat.