Frankfurt - Rumänien wird Ehrengast der Frankfurter Buchmesse 2028. Der Ehrengast-Vertrag sei in Bukarest unterzeichnet worden, teilte die Frankfurter Buchmesse am Freitag mit. "Rumänische Literatur ist in Europa längst präsent – getragen von einer starken Gegenwartsliteratur", sagte der Direktor der Buchmesse, Juergen Boos. Die Bücher würden von einem Land erzählen, das politische Umwälzungen, Zensur und Neuanfänge erlebt hat.
Bücher Rumänien wird Ehrengast bei Buchmesse
dpa 20.02.2026 - 13:40 Uhr