Bücher-Ausblick Diese Bücher prägen den Literaturherbst 2026

Wolf Biermann: "Ihr löscht das Feuer mit Benzin. Tagebücher" (7. Oktober)

Mit "Ihr löscht das Feuer mit Benzin. Tagebücher. Über Verbot, Ausbürgerung und Mauerfall" veröffentlicht der Penguin Verlag erstmals Auszüge aus dem Tagebuchwerk Wolf Biermanns und macht damit eine außergewöhnliche zeithistorische Quelle zugänglich. Editiert hat sie der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk. Biermann, der im November 90 Jahre alt wird, veröffentlicht im Herbst auch einen neuen Gedichtband, "Mit uralten Kinderaugen". Und eine Neuedition seines Kinderbuchs "Der kleine Herr Moritz" kommt heraus.

Lutz Seiler: "Das tickende Herz" (13. Oktober)

Lutz Seiler hat mit "Kruso" und "Stern 111" zwei der bedeutendsten deutschen Romane der letzten Jahre geschrieben. Er ist einer der wenigen Literaten, die sowohl den Deutschen Buchpreis und den Preis der Leipziger Buchmesse als auch den Georg-Büchner-Preis gewonnen haben. In "Das tickende Herz" erzählt er wieder von seinem Helden Carl Bischoff. Dieser bricht aus Berlin auf und folgt einer geheimnisvollen Frau von Amsterdam bis in die Steppe Kasachstans. In Seilers Roman überschneiden sich "Weltgeschichte und persönliches Schicksal", wie Suhrkamp schreibt.

Juli Zeh: "Pony Show" (14. Oktober)

Juli Zehs Romane über menschliches Zusammenleben und moralische Verwerfungen haben ihr eine riesige Fangemeinde eingebracht. Im Oktober erscheint die Verfilmung ihres Bestsellers "Corpus Delicti". Und im selben Monat kommt auch ihr neuer Roman "Pony Show" bei Luchterhand heraus. Darin landet eine bekannte Verlegerin auf der Anklagebank: Ihr junger Mitarbeiter ist verschwunden, sie wird mit Pistole und Falschgeld an der ungarischen Grenze aufgegriffen. Was folgt, ist ein Schwurgerichtsprozess, der die Öffentlichkeit spaltet. "Wer verfolgt hier welche Agenda? Wer manipuliert wen? Und was glauben wir nur deshalb, weil wir es glauben wollen?", beschreibt Luchterhand im Roman verhandelte Fragen.

Sebastian Fitzek: "Der Nachtzug" (21. Oktober)

Deutschlands erfolgreichster Thriller-Autor bringt seinen Jubiläums-Thriller heraus. Vor 20 Jahren veröffentlichte Sebastian Fitzek mit "Die Therapie" sein erstes erfolgreiches Werk. In "Der Nachtzug" sitzt Strafverteidiger Adrian Corvin in einem Luxuszug fest. Seine Frau wurde ermordet, sein Sohn entführt. Die geständige Mörderin macht ihm ein Angebot, das aber "völlig unerfüllbar" sei, schreibt der Droemer Verlag.