Bücheloher Kirmes: Fichten stehen – jetzt kann’s losgehen

Die Fichten sind gesetzt und der Kirmeslocation, der Bücheloher Feldscheune, ist damit der „festlich-grüne Rahmen“ gegeben: Nun dürfte der dritten Auflage der Bücheloher Scheunen-Kirmes am kommenden Samstag, 12. Oktober, nichts mehr im Wege stehen. Offiziell beginnt das Veranstaltungswochenende am Samstagvormittag mit den Ständchen der Kirmesgesellschaft, zu der neben den beiden Vorständen Martin Kuchorz und Jessica Franz ein knappes Dutzend junger Leute gehören. In musikalischer Begleitung geht es für die Damen und Herren der Kirmesgesellschaft durch den Ort. Um 19 Uhr erwarten die Kirmespärchen dann gemeinsam mit der Band „MAD“ die Kirmesgäste in der Feldscheune zu einer zünftigen Partynacht mit guter Livemusik und leckeren Cocktails.