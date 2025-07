Herzlich willkommen in ... ja wo eigentlich? Wer sich dieser Tage auf nach Bücheloh macht, weiß am Ortseingang nicht unbedingt, dass er angekommen ist. Denn der Blick aufs Ortsschild führt ins Leere – das Schild ist weg. Offenbar wiederholt geklaut. „Sagt mal Leute ... was ist eigentlich so besonders am Bücheloher Ortsschild, dass es ständig geklaut wird?“, fragt ein verdutzter Nutzer bei Facebook. Die Stadt bestätigt auf Nachfrage das Problem des verschwundenen Ortsschildes. Und nicht nur Bücheloh ist betroffen. Auch in anderen Orten – wie Langewiesen – ist das gelbe Schild weg. Ein Schildbürgerstreich? Tatsächlich wisse die Stadt nicht, wer die Ortsschilder klaut und warum die Schilder plötzlich so gefragt sind. Zur Zeit der Eingemeindung der neuen Ilmenauer Ortsteile vor ein paar Jahren hätten sich die Ortsteilschilder schon einmal erhöhter Beliebtheit bei Dieben erfreut, erinnert Ilmenaus Bürgermeisterin Beate Misch. Damals seien die alten Schilder wohl noch aus nostalgischen und emotionalen Gründen gefragt gewesen, da noch nicht der bald darauf folgende Zusatz „Stadt Ilmenau“ auf ihnen zu lesen war. Danach habe es aber keine Diebstahlprobleme mehr gegeben – bis jetzt.