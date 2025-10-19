Als kräftezehrenden Marathonlauf gegen Vorhaben, in Büchelohs Gemarkung in sogenannten Vorranggebieten, wo gesunder Wald steht, Windkraftanlagen zu bauen, bezeichnete Jörg Siegert die örtliche Initiative (46 Mitglieder) zur Verhinderung gewünschter Energiewende-Vorhaben. Zum sachbezogenen Vortrag von Diplomphysiker Dieter Böhme über physikalische Grundlagen der Stromerzeugung mittels Windkraft kamen circa 100 Besucher aus dem Ort und den Nachbargemeinden. CDU-Stadträte (Thomas Fastner und Stefan Mohr), aber auch Kreistagsmitglied Jens Wolling (Grüne) waren zugegen. Eingeladene Journalisten des MDR und Vertreter von überregionalen Organisationen und Institutionen sagten ihr Kommen ab.