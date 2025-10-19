Als kräftezehrenden Marathonlauf gegen Vorhaben, in Büchelohs Gemarkung in sogenannten Vorranggebieten, wo gesunder Wald steht, Windkraftanlagen zu bauen, bezeichnete Jörg Siegert die örtliche Initiative (46 Mitglieder) zur Verhinderung gewünschter Energiewende-Vorhaben. Zum sachbezogenen Vortrag von Diplomphysiker Dieter Böhme über physikalische Grundlagen der Stromerzeugung mittels Windkraft kamen circa 100 Besucher aus dem Ort und den Nachbargemeinden. CDU-Stadträte (Thomas Fastner und Stefan Mohr), aber auch Kreistagsmitglied Jens Wolling (Grüne) waren zugegen. Eingeladene Journalisten des MDR und Vertreter von überregionalen Organisationen und Institutionen sagten ihr Kommen ab.
Bücheloh Lange Diskussionen um die Windkraft
Karl-Heinz Veit 19.10.2025 - 15:00 Uhr