Durch eine Wiese rollen Traktoren. Jemand hängt frisch gewaschene Wäsche auf. Andere kneten Klöße oder hacken Holz. Vor der Bücheloher Feldscheune duftet es nach frisch gebackenem Brot. Der Druschplatz scheint in einer Zeit stehen geblieben zu sein, in der digitale Technologien noch keine Rolle spielten. Doch moderne Handys in den Händen der Besucher und die zahlreichen daneben geparkten Autos verraten: Das Jahr 2025 ist auch nach Bücheloh längst angekommen. Am Sonntag wurde hier das traditionelle Erntedankfest gefeiert.