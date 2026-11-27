Vorgesehen sind nach einiger politischer Debatte jetzt drei Stufen: Bei einem Zuckergehalt zwischen 5 und 7 Gramm pro 100 Milliliter sollen je Liter 25 Cent anfallen, bei 7 bis 9 Gramm Zucker sind es 30 Cent, bei mehr als 9 Gramm Zucker 35 Cent. Wie viel teurer die Getränke werden, wird auch davon abhängen, ob Hersteller ihre Rezepte anpassen. Ausnahmen soll es für kleine, unabhängige Produzenten geben.

Die offene Zukunftsfrage

Im Begleitgesetz zum Haushalt verbirgt sich auch das zuletzt wohl größte Streitthema der Koalition: Die Senkung der Stromsteuer für alle Verbraucher und Unternehmen. Das Ziel: Strom soll billiger werden. Die Steuer wird dafür so stark gesenkt, wie die EU es zulässt. Einschließlich entfallender Umsatzsteuer geht es um rund 2,3 Cent pro Kilowattstunde.

Das kostet rund 5 Milliarden Euro - und ist erst einmal nur für das Jahr 2027 finanziert. Weder Union noch SPD wollen die Steuer danach wieder anheben. Doch die Sozialdemokraten pochen auf solide Finanzierung, zum Beispiel durch die Streichung von Subventionen. Darüber dürfte dann im nächsten Jahr gestritten werden.

Für dieses Jahr hat man eine Lösung gefunden, die manche auch in der Koalition für riskant halten: Genutzt werden Gelder, die zur Förderung der erneuerbaren Energien voraussichtlich nicht gebraucht werden. Je höher der Strompreis, desto weniger muss der Staat denjenigen zuschießen, die Strom aus Solar- und Windenergie erzeugen. Damit wettet die Regierung darauf, dass die Strompreise hoch bleiben.

Die Kuriosität der Haushaltsdebatte

In der Schlussdebatte zum Bundeshaushalt gibt es eine Besonderheit: Die Haushälter verabreden ein Codewort, das sie alle in ihre Reden einbauen. Eine Auswahl der vergangenen Jahre: "Zukunftswerkstatt Schwein", "Kapitänsbinde" oder "Herdenschutzesel". Wer herausfinden möchte, was es diesmal ist, kann ab Mittag die Reden im Bundestag verfolgen.