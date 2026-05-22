Der Ortsteilrat Sülzfeld hat sich in seiner Sitzung am Montag mit der Unterstützung der Vereine befasst. Dabei stand die Verwendung des Ortsteilbudgets im Mittelpunkt. Den Sülzfelder Bürgern und Vereinen stehen jährlich 5000 Euro zur Verfügung, die eigenständig für Projekte und Vorhaben im Dorf eingesetzt werden können. Ortsteilbürgermeisterin Andrea Krieg (SPD) betonte, dass diese Mittel weiterhin gezielt der ehrenamtlichen Arbeit zugutekommen sollen: „Wir unterstützen die Vereine vor Ort und wollen das auch künftig so handhaben.“