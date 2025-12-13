Der 4. FuPa-Budenzauber – Advent, Advent, die Hütte brennt! Wie gewohnt kehrt am 4. Adventssonntag der FuPa-Budenzauber zurück! Am Sonntag, 21. Dezember, steigt ab 15 Uhr in der festlich dekorierten Reinhard-Kupietz-Halle (Multihalle) Meiningen wieder der beliebte FuPa-Budenzauber. Das Benefiz-Hallenturnier verbindet sportliche Spannung mit weihnachtlicher Atmosphäre – und unterstützt in diesem Jahr die Projekte von Spirit of Football.
Budenzauber ist zurück Heiße Derbys in kalter Jahreszeit
André Hofmann 13.12.2025 - 08:00 Uhr