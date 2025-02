Prozess vor dem Senat für Staatsschutz

"Der Vorwurf des versuchten Mordes ist nicht haltbar", unterstreichen die Anwälte der 30-jährigen Deutschen, die am 6. Mai in Nürnberg festgenommen worden war und seither in Untersuchungshaft sitzt. Auch der Vorwurf der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung ergebe sich aus dem in dieser Hinsicht dürren Aktenmaterial nicht.